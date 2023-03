Tous deux partis politiques de la majorité présidentielle, l’Union progressiste le renouveau et le Bloc Républicain pourraient avoir des postures antagonistes quant au maintien ou non du système Talon après 2026. Si aucun d’eux n’a encore affiché officiellement sa position, on note des velléités différentes au sein des deux partis. Une cacophonie d’ambitions qui pourrait bien être préjudiciables à la cohésion de cette majorité.

