Plusieurs mois après son départ du pouvoir, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro fait parler de lui dans la presse. En effet, la Cour des Comptes du Brésil (TCU), organisme de contrôle des comptes publics, a ordonné à l’ancien chef de l’État de retourner tous les cadeaux diplomatiques qu’il avait reçus durant son mandat. Au nombre de ces derniers figurent plusieurs bijoux reçus de l’Arabie Saoudite. L’ordre intimé à l’ex-président brésilien date d’hier mercredi 15 mars 2023, et stipule qu’il a cinq jours pour remettre aux autorités les bijoux reçus de l’État saoudien, qui sont illégalement entrés dans le pays.

La décision prise à l’unanimité par tous les juges de la Cour

Au cours d’une audience publique, Bruno Dantas, président du TCU, a rappelé que la loi brésilienne autorise seulement les cadeaux « à caractère hautement personnel ou d’une valeur monétaire minimale », qui peuvent être gardés par les présidents. Il a par ailleurs souligné qu' « en l’absence de ces deux critères, ils doivent inexorablement être conservés dans la collection de la présidence ». Notons que la décision a été prise à l’unanimité par tous les juges de la Cour des comptes. Pour rappel, l’image de l’ancien président brésilien semble mise à mal depuis l’élection de son successeur, l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva.

Il y a plus d’un mois, ce dernier avait réagi aux manifestations des partisans de Jair Bolsonaro, le 08 janvier 2023, qui ont débouché sur une attaque des institutions publiques telles que la Cour suprême. Au cours d’une interview accordée à la chaîne de télévision RedeTV, le chef de l’État avait estimé que ce dernier était derrière ces événements. Pour l’homme politique âgé de 77 ans, l’ex-président conservateur voulait effectuer un « coup d’État ». « Aujourd’hui, je suis conscient et je le dis haut et fort : ce citoyen (l’ancien président Bolsonaro) a préparé le coup d’État » avait-il déclaré, tout en ajoutant : « Je suis certain que Bolsonaro a participé activement à cela et essaie encore d’y participer ».