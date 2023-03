Le plus grand tueur en série du Brésil n'est plus. Selon les médias qui rapportent l 'information, le plus grand tueur en série du Brésil a été criblé de balles. Pedro Rodrigues Filho, connu sous le surnom de « Pedrinho Matador » (le petit Pedro tueur en français), était un tueur en série brésilien ayant été responsable d'une centaine de meurtres dans son pays. Après avoir passé 42 ans en prison, il est mort dimanche dernier à Mogi das Cruzes, près de Sao Paulo, après avoir été criblé de balles.

Pedro Rodrigues Filho avait commencé à commettre des crimes dès l'âge de 14 ans en tuant le vice-maire d'Alfenas qui aurait licencié son père, un gardien d'école, accusé de vol de nourritures dans les cuisines. Par la suite, il aurait assassiné d'autres personnes qu'il considérait comme indésirables pour la société, notamment des criminels, des trafiquants de drogue et des violeurs. En 2003, Pedro Rodrigues Filho a été condamné à 128 ans de prison pour 71 meurtres, mais sa peine a été réduite à 30 ans en raison de la législation brésilienne qui limite la durée de la détention à 30 ans. Il a également été reconnu coupable de trois tentatives de meurtre et de plusieurs autres crimes.

Après sa sortie de prison en 2018, Pedro Rodrigues Filho a raconté l'histoire de sa vie à divers médias et dans des documentaires, et a même commencé une carrière sur YouTube en évoquant sa vie hors du commun et en mettant la jeunesse en garde contre la criminalité. Il est devenu célèbre pour ses interviews dans lesquelles il parlait de ses crimes avec une désinvolture apparente. Après l'assassinat de Pedro Rodrigues Filho, une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de l'attaque. La mort de ce tueur en série marque la fin d'une histoire criminelle hors norme au Brésil.