Au Burkina Faso, le président de la transition Ibrahim Traoré, a prononcé un discours éloquent dans la ville de Kaya, évoquant l'héritage et la vision de Thomas Sankara, le leader révolutionnaire burkinabè. Traoré a même repris une phrase emblématique de Sankara : « L'impérialisme est dans votre assiette » sous les applaudissements de l'assistance. Dans un discours passionné et inspirant, Traoré a souligné l'importance de l'unité nationale et de la solidarité entre les citoyens pour relever les défis auxquels le pays est confronté, notamment la menace terroriste et les tentatives de déstabilisation provenant de l'intérieur et de l'extérieur.

Il a mis en garde ceux qui cherchent à saboter le Burkina Faso ou à le soumettre à des forces hostiles, rappelant la détermination et la résistance du peuple burkinabè. Faisant écho aux idées de Sankara, Traoré a insisté sur la nécessité de lutter pour la sécurité dans le pays puis la promotion des produits et ressources nationales pour le bien-être des populations.

Le discours de Traoré à Kaya a suscité un sentiment d'espoir et de nationalisme sur la toile parmi les Burkinabè, qui aspirent à un avenir meilleur et à une nation plus forte et plus résiliente. En s'inspirant de Thomas Sankara, Ibrahim Traoré a ravivé l'esprit de la révolution burkinabè et s'est engagé à poursuivre la lutte pour la justice, la dignité et l'autodétermination du peuple du Burkina Faso.

Alors que le pays fait face à des défis considérables, le discours du président Traoré à Kaya semble avoir galvanisé la toile et renforcé la volonté de résister aux menaces extérieures et intérieures. Seul l'avenir dira si les idéaux et la détermination affichée par Traoré pourront mener le Burkina Faso vers un avenir plus sûr et plus juste, mais pour l'instant, l'esprit de Thomas Sankara a été bel et bien ravivé.