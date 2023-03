Ces derniers jours, le Burkina Faso a connu une recrudescence très forte d'attaques terroristes sur son territoire. L'on se rappelle des incursions terroristes meurtrières au nord du pays (Deou, Oursi, Tinakoff) qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de militaires et de civils. À l'Est du pays, la situation est toute aussi tendue malgré la vaillance des populations civiles et la détermination des Forces de défense et de sécurité qui sont accompagnés dans leur mission de sécurisation par les Volontaires pour la Défense de la patrie (VDP). L'attaque terroriste qui a visé la ville de Partiaga (Est) le 27 février dernier a provoqué une onde de choc au sein de l'opinion publique.

Cela fait plus de 5 mois maintenant que le capitaine Ibrahim Traore est au pouvoir et le jeune gradé a mobilisé d'énormes moyens pour mener la lutte contre le terrorisme. Plus que jamais, le capitaine Traore va devoir jouer des coudées franches pour résister à la pression exercée par les groupes terroristes (AQMI, État islamique au Sahara) qui écument le territoire burkinabè. Dans un bilan dressé ce jeudi 09 mars, l'armée a annoncé avoir mené plusieurs opérations de sécurisation dans l'Est du pays, notamment à Partiaga. L’État-major général des armées a signifié que les troupes terrestres et aériennes ont détruit de nombreuses positions terroristes, ce qui a permis d'éliminer un très grand nombre de djihadistes.

Le haut commandement a déclaré que ces missions de sécurisation ont permis aux populations civiles de Partiaga de retrouver la quiétude et de procéder aux funérailles des personnes décédées tout récemment : "Plusieurs unités ont été déployées dans la zone suite aux exactions commises par les groupes armés terroristes contre les populations civiles. Les forces ont effectivement mis pied à Partiaga et ont effectué des opérations de ratissage afin de sécuriser la localité et ses environs" peut-on lire dans le communiqué des forces armées nationales.