Les Lionceaux de la Téranga du Sénégal et les Scorpions juniors de la Gambie ont décroché le lundi 06 mars 2023 leur qualification pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can) des moins de 20 ans Egypte2023. Les Sénégalais ont éliminé à la première heure, en demi-finale, les Aiglons de Carthage de la Tunisie par le score de 3 buts à 0. Quant aux Scorpions U20 de la Gambie, ils ont obtenu dans la douleur leur billet pour la finale en venant à bout des Flying Eagles du Nigéria sur un score étriqué de 1 but à 0.

Il faut signaler que le match Sénégal # Gambie aura lieu le samedi 11 mars 2023 à 18 heures. Il est à préciser que la Gambie a été en 2007 et 2021 médaillée la Can juniors et le Sénégal de son côté a été, en 2015, 2017 et 2019, trois fois finalistes malheureux de ladite compétition. Pour donner un avant goût à la finale de ce samedi 11 mars 2023, la petite finale mettra aux prises le Nigéria et la Tunisie ce vendredi 10 mars 2023 à 18 heures. Rappelons que le Nigéria, la Gambie, la Tunisie et le Sénégal représenteront le continent africain au Mondial des moins de 20 ans qui se déroulera du 20 mai au 11 juin 2023 en Indonésie.