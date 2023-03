Quinze ans d’existence, c’est un palier important dans l’histoire d’une entreprise telle que Isocel Télécom. C’est beaucoup d’aventures vécues avec la clientèle. Et pour célébrer ses noces de cristal, cette société de télécommunication n’est pas allée par quatre chemins. Elle a baissé les coûts de sa connexion illimitée de 25000 à 15000 francs Cfa. 10Mbps à 15.000 FTTC par mois au lieu de 25000 francs Cfa, avec un coût d’installation à 15.000 francs Cfa pour tout client résidentiel ou toutes petites et moyennes entreprises (PME).

Telle est la nouvelle offre exceptionnelle et la grande surprise que Isocel Télécom, fournisseur d’accès internet, a réservé au peuple béninois. L’annonce a été faite ce mercredi 29 mars 2023 à Golden Tulip Le Diplomate à Cotonou au cours d’une conférence de presse animée par le directeur général de ISOCEL Télécom, Robert Aouad et ses collaborateurs pour célébrer les noces de cristal (15 ans d’existence) de cette entreprise.

« Pour les résidentiels, le débit de 20Mbps augmente à 30Mbps sans changement de tarif. Pour les Pme, Isocel leur offre la liberté de choisir sans contrainte parmi toutes ses offres », a déclaré M. Aouad. « Nous sommes conscients des défis que représente l’accès Internet à très haut débit à toutes les classes de la population », a déclaré M. Aouad. Pour lui, loin de s’arrêter à cette nouvelle offre inédite, Isocel Télécom veut également célébrer ses anciens clients en fibre optique et les remercier de leur fidélité. Il a également saisi la même occasion pour remercier le président Patrice Talon, la ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurèlie Adam Soulé Zoumarou et toute son équipe pour leur soutien dans le processus de démocratisation de l’Internet pour tous.

Concernant les perspectives de Isocel Bénin, il a annoncé que des offres multimédias seront concoctées au package mais, les discussions sont déjà en cours avec les autorités de tutelle pour faciliter l’avènement de l’offre. Installée depuis 2008, Isocel Télécom s’est fixée comme objectifs de servir à toute la population béninoise, une connexion Internet à haut débit en volume illimité et surtout à moindre coût, selon son directeur administratif Fabrice Houessou. En 2018, une nouvelle technologie a été installée pour faire face à la demande de plus en plus croissante des utilisateurs à travers un déploiement dans les zones indépendantes.

En 2022, dit-il, grâce à un investissement de plus de 5 milliards de francs Cfa, Isocel Télécom a densifié le premier réseau indépendant en fibre optique. A cet effet, plus de 500 km de fibre optique ont été implantés dans les 13 arrondissements de la ville de Cotonou. Pour la directrice commerciale et Marketing de Isocel Télécom, Marlyse Bada, pour bénéficier de cette nouvelle offre, il suffit de constituer un dossier à déposer à leur siège situé à Ganhi.