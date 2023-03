Le Pape François a abordé récemment au cours d’une interview qu’il a accordée au média hispanophone Infobae la question relative au célibat des prêtres. Ce fut l’occasion pour le patron de l’Église catholique latine de faire certaines clarifications sur ce sujet qui déchaîne les passions tant au sein de l’institution qu’auprès de ses détracteurs. On retiendra particulièrement des déclarations de l’évêque de Rome que le célibat des prêtres n’est pas une règle immuable mais « une discipline ».

En d’autres termes, il s’agit d’une question qui peut évoluer dans le temps. Il a par exemple évoqué la pratique au sein de l’église orientale où les prêtres ont, « avant leur ordination, la possibilité de se marier ou d'être célibataire ». Il a par ailleurs fait remarquer qu’il « n'y a aucune contradiction à ce qu'un prêtre puisse se marier ». Il réaffirme à cet effet qu’il s’agit d'une « prescription temporaire », et non « éternelle comme l'ordination sacerdotale, qui est pour toujours, que cela vous plaise ou non ».

Il a tout de même tenu à faire la nuance en faisant remarquer que même si la question pourrait évoluer à l’avenir, il n’a pas l’intention de changer la pratique actuellement en cours dans l’institution. Il n’est donc pas « encore prêt à l'examiner, mais il est évident qu'il s'agit d'une question de discipline, qui existe aujourd'hui et qui n'existera peut-être pas demain, et qui n'a rien à voir avec un dogme ». « Nous verrons que le moment viendra où un pape, peut-être, le reverra », a-t-il prévenu.