Harry et Meghan ne disposent plus de résidence royale aux Royaume-Uni. C’est du moins l’information qui est annoncée en boucle par les médias britanniques. On retient que le couple qui a délibérément décidé de vivre aux États-Unis est privé d’adresse royale pour les rares occasions où ils seront sur le territoire britannique. Le palais royal leur a adressé « un avis d'expulsion » selon les précisions apportées sur cette situation par les médias britanniques The Sun et The Telegraph.

Il s’agit en effet de leur résidence britannique de Frogmore Cottage, à Windsor. Toujours selon la presse britannique, Harry et Meghan auraient été surpris par cette décision qu’ils prennent comme une punition. En lieu et en place de Harry le nouveau propriétaire des lieux sera Andrew. « Cette expulsion (de Harry et Meghan) marque sans aucun doute la fin de leur époque au Royaume-Uni. Ils sont impuissants face à elle », a confié une source au média britannique.

Ses mémoires...

Rappelons que cette décision intervient après les Mémoires du Prince Harry qui sont publiées en janvier dernier. Il s’agit d’un livre qui rapporte les détails sur l’enfance du Prince et ses relations avec la famille royale. Il va même encore plus loin en dévoilant des détails intimes. Il y parle de son adolescence à son rôle de père. Il a multiplié notamment les anecdotes avec la famille royale. Il a notamment évoqué des récits de chaque membre de la famille royale.