Les autorités italiennes ne veulent plus du robot conversationnel ChatGPT dans leur pays. Elles ont donc décidé de le bloquer. Le gouvernement italien a fait connaître sa décision ce vendredi 31 mars 2023. Les autorités ont évoqué, comme justificatif de cette décision, le non-respect de la législation sur les données personnelles. Aussi, accusent-elles le robot conversationnel de ne pas disposer de système pour vérifier l’âge des usagers mineurs. À travers un communiqué, l’Autorité nationale de la protection des données personnelles a indiqué que la décision a été prise « avec effet immédiat ».

Elon Musk avait appelé à arrêter cette intelligence artificielle

Elle a ajouté que cela a pour conséquence « la limitation provisoire du traitement des données des utilisateurs italiens vis-à-vis d’OpenAI », créateur de ChatGPT. Pour rappel, le blocage de ChatGPT en Italie intervient plusieurs jours après que le milliardaire américain Elon Musk a appelé à arrêter cette intelligence artificielle. D’après lui, l'IA est l'un des plus grands risques pour l'avenir de la civilisation. En dépit de l'utilité de cette technologie, il n’avait également pas manqué de souligner qu'elle présente un grand danger.

Elon Musk avait par ailleurs estimé que l'expérimentation de l’IA doit être arrêtée au plus vite à cause des problèmes de sécurité. À l'en croire, OpenAI est devenue une société à but lucratif contrôlée par Microsoft, contrairement à sa vocation initiale d'être open source et à but non lucratif pour servir de contrepoids à Google. Les critiques d'Elon Musk avaient été soutenues par un utilisateur qui a rapporté un échange étrange avec le robot conversationnel du navigateur Bing. Dans cet échange, le chatbot avait affirmé (sans apporter de preuves) qu'il avait espionné les employés de Microsoft à travers leurs webcams.