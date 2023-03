Les progrès réalisés par l’intelligence artificielle de la Startup Open AI ne laissent pas indifférents le cofondateur de Microsoft. À la faveur d’un billet de blog qu’il a publié ce mardi, le richissime homme d’affaires américains a fait savoir tout ce qu’il pense de cet outil. Pour Bill Gates, il s’agit d’une avancée technologique qui révolutionne l’interface utilisateur graphique (GUI) présentée en 1980.

« Le développement de l’intelligence artificielle est aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l’ordinateur personnel, d’Internet et du téléphone mobile. Cela changera la façon dont les gens travaillent, apprennent, voyagent, se soignent et communiquent entre eux », a noté l’homme d’affaires américain. Ce fut tout de même l’occasion pour Bill Gates d’attirer l’attention des uns et des autres sur les choses moins positives de l’Intelligence Artificielle. Il estime qu’à l’instar de toute création, elle a des côtés positifs et d’autres qui sont moins bons.

« L’intelligence artificielle soulève des questions difficiles sur la main-d’œuvre, le système juridique, la protection de la vie privée, les préjugés. Elles commettent également des erreurs factuelles », fait-il remarquer. « Comme la plupart des inventions, l’intelligence artificielle peut être utilisée à des fins bonnes ou mauvaises. Les gouvernements doivent travailler avec le secteur privé sur les moyens de limiter les risques », a martelé pour sa part l’homme d’affaires américain. Ces commentaires de Bill Gates interviennent après l’officialisation par la Startup Open AI de la dernière version de ChatGPT, GPT-4.