La Turquie a récemment fermé le détroit du Bosphore aux navires de guerre pour empêcher la Russie d'envoyer des navires de guerre en mer Noire et de bombarder l'Ukraine à partir de là. Mais malgré cette restriction, la Russie a trouvé une faille pour contourner les règles et envoyer du matériel de guerre à travers le détroit. Selon une ONG, le Sparta IV, un navire affrété par la Russie pour acheminer de l'aide humanitaire vers la Syrie, a été entièrement rechargé à la base navale russe de Tartous. Plusieurs véhicules de l'armée étaient à bord. Le navire est ensuite parti pour Novorossiysk, un port russe sur la mer Noire qui sert de plaque tournante pour la livraison de matériel militaire aux troupes russes en Ukraine.

