Ces dernières semaines, des médias avaient annoncé que la Russie avait un "plan" pour la Moldavie, ex-république soviétique située entre l'Ukraine et la Roumanie. Une information qui a très rapidement trouvée une réponse du côté russe les heures qui ont suivi la publication de l'information. Depuis quelques heures, un consortium de médias internationaux dont le journal ukrainien en ligne, Kyiv Independant (article en anglais) a révélé un plan élaboré par Moscou, début 2020, qui révèle les intentions réelles du Kremlin.

Moscou aurait réellement un "plan" pour la Moldavie. C'est en tout cas ce que pense plusieurs médias internationaux qui ont révélé l'information en ligne. Ce "plan" avait pour objectif de remettre la Moldavie sous la sphère d'influence russe, en mettant en place diverses stratégies pour obtenir sur place une perception négative de l'OTAN et favoriser les groupes d'influence pro-russes. Ces stratégies incluaient le contrôle de l'information par la télévision, l'utilisation de la langue russe comme langue officielle, et l'économie, en mettant la Moldavie sous la dépendance du rouble et du gaz.

Le plan prévu sur une période de 10 ans prévoyait également l'utilisation de la région séparatiste de Transnistrie, qui compte 1500 soldats russes et est peuplée de russophones. La région abrite également des industries clés telles que l'énergie, l'aciérie et la cimenterie. Depuis une courte guerre en 1992, Transnistrie s'est détachée de facto de la capitale moldave, Chisinau. Cependant, selon les médias qui révèle l'information, ce plan aurait été compromis par la guerre en Ukraine et le rapprochement de la Moldavie avec les pays occidentaux. Pour rappel, en juin 2022, la Moldavie a obtenu le statut de candidat à l'Union européenne, signe de son rapprochement avec l'Occident.