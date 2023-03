Les Lionceaux de la Téranga du Sénégal ont effectué un parcours sans faute dans la Coupe d'Afrique des Nations (Can) des moins de 20 ans qui a eu lieu du 19 février au 11 mars 2023 en Egypte avec 14 buts marqués et 0 but encaissé. Les poulains de Malick Daf ont battu, le samedi 11 mars 2023 au stade international du Caire, les Scorpions juniors de la Gambie par le score de 2 buts à 0 en finale de la Can U20 Egypte 2023. Les deux buts sénégalais ont été l'œuvre de Souleymane Faye à la 7ème minute et Mamadou Lamine Camara à la 57ème minute.

Avec le sacre des Lionceaux de la Téranga à la Can U20 en Egypte, le Sénégal remporte son 3ème trophée continental en football après avoir gagné la CAN 2022 au Cameroun et le CHAN en Egypte en 2023. Les différentes coupes décrochées par les Sénégalais en moins de deux ans pourraient même être portées à 4, si on comptabilise le sacre des Lions à la CAN de Beach soccer jouée au Mozambique en octobre 2022. Rappelons que, le Sénégal, la Gambie, la Tunisie et le Nigeria représenteront le continent africain pour le Mondial des moins de 20 ans qui se déroulera du 20 mai au 11 juin 2023 en Indonésie.