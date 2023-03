L'artiste ivoirien Kerozen et l'administrateur de la page Facebook "Papa Ado" ont récemment été au cœur d'un différend qui a fait le buzz sur la toile. En cause, la page "Papa Ado" a accusé Kerozen de ne plus avoir d'inspiration depuis qu'il a fait fortune dans la musique, ce qui a provoqué la colère de l'artiste. En réponse, Kerozen a menacé de saisir la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), l'autorité de régulation des médias et réseaux sociaux en Côte d'Ivoire.

Suite à cette menace, Kerozen a été reçu par le président de la HACA, Me René Bourgoin, pour discuter de la situation. À l'issue de cette rencontre qualifiée d'"enrichissante" et "conviviale", l'artiste a annoncé sur Facebook qu'il n'a finalement pas porté plainte contre l'administrateur de la page "Papa Ado". Kerozen a déclaré : "Il demeure impérieux de toujours se retrouver et discuter pour lever toutes équivoques, c'est bien ce que la sagesse nous recommande."

Dans son message, Kerozen a également présenté ses excuses à toutes les personnes, en particulier ses collègues et frères artistes, qui ont été heurtées par sa réaction et ses mots. L'artiste reconnaît que sa colère récurrente ne l'a pas aidé et qu'il tire des leçons de cette circonstance malheureuse.

Il a également tenu à présenter des excuses à sa productrice, Emma Dobré, qui était contre le fait qu'il réponde à la page "Papa Ado". Kerozen conclut son message en affirmant : "Dieu est grand."