Les propos du président tunisien Kaïs Saïed sur l'immigration dans son pays continuent de faire jaser. Il y a quelques semaines de cela, le dirigeant de 65 ans avait déclaré que l'immigration clandestine de citoyens d'Afrique subsaharienne était un complot contre la société tunisienne. La posture de Kaïs Saïed avait provoqué une vague d'indignation partout en Afrique. Des voix se sont levées pour demander aux présidents africains d'appliquer des mesures rétorsions suite à la sortie polémique du président tunisien.

En Côte d'Ivoire, l'opinion publique est montée au créneau pour s'insurger contre les déclarations de Kaïs Saïed. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, le média en ligne, L’intelligent.tv à interviewer le premier secrétaire des affaires étrangères de l’ambassade de Tunisie en Côte d’Ivoire. Monsieur Dhour Elfakar Ibn Ahmed a répondu sans détours aux questions en lien avec la polémique autour de son président. Kaïs Saïed a parlé de "grand remplacement" en Tunisie et Dhour Elfakar Ibn Ahmed a simplement déclaré que le "grand remplacement" est une "situation de fait" et que "clandestinité et irrégularité sont automatiquement synonymes de criminalité". En aucun moment le diplomate n'a voulu mettre dans une posture désagréable le président tunisien.

Le journaliste ivoirien l'a poussé dans ses derniers retranchements avec des questions qui sont bien présentes dans l'esprit de bon nombre d'africains. À la question de savoir si le discours du président tunisien était raciste, voilà ce à quoi a répondu Dhour Elfakar Ibn Ahmed : "Le président n’a désigné aucune race, aucun groupe par son appartenance religieuse ou sa couleur. Il a utilisé les termes spécifiques d’immigrés clandestins et précisé une appartenance géographique et non ethnique de ces personnes. C’est donc naturel qu’on ait eu ces trois mots « immigrés irréguliers d’Afrique subsaharienne. à 99,9%, les personnes en irrégularité viennent d’Afrique subsaharienne." affirme le jeune diplomate. L'entretien a capté l'attention des internautes avec de nombreuses réactions à la clé.