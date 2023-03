Le prince Harry et Meghan Markle ont été invités au couronnement du nouveau roi britannique Charles III, selon un représentant officiel. Pour rappel, le couple a rencontré de nombreux problèmes avec la famille royale britannique ces dernières années; Plusieurs observateurs se sont ainsi demandé si le couple serait invité ou si Meghan Markle qui cristallise les tensions au sein de la famille royale serait boycotté. Mais au final, le prince Harry a reçu un mail du bureau de sa Majesté concernant le couronnement, mais la décision sur leur présence à la cérémonie n'a pas encore été prise.

Depuis leur départ de la famille royale en mars 2020, le couple a perdu la possibilité de représenter officiellement la monarchie lors de leurs voyages, d'accomplir d'autres tâches cérémonielles et de se faire appeler Altesse. Le prince Harry et Meghan Markle ont depuis emménagé aux États-Unis, où ils élèvent leurs deux enfants. Le couple a également signé des contrats pour produire du contenu audio et vidéo avec le service suédois de streaming musical Spotify et le service américain Netflix.

En 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont fait une annonce surprenante en décidant de se retirer de la famille royale et de s'installer en Amérique du Nord. Ils ont également fait des commentaires critiques sur la famille royale dans une interview avec Oprah Winfrey en mars 2021. Cependant, malgré ces différends, la famille royale a maintenu des liens avec le couple. Le prince Harry a assisté aux funérailles de son grand-père, le prince Philip, en avril 2021, et a été vu en train de discuter avec son frère, le prince William, après la cérémonie. Le couple a également assisté aux funérailles de la Reine Elisabeth II l'année dernière.