Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a récemment accusé l'OTAN d'être impliqué dans les crimes de guerre commis par les forces armées ukrainiennes en utilisant des armes occidentales. Selon Riabkov, les armes occidentales fournies à l'Ukraine sont activement utilisées par les militaires ukrainiens pour bombarder des civils et détruire des infrastructures civiles. Ces actions, selon le vice-ministre russe, constituent des crimes de guerre et des violations du droit humanitaire international, impliquant des États membres de l'OTAN.

Pour rappel, la Russie a plusieurs fois critiqué les représentants de l'OTAN pour les discours jugés moralisateurs et hypocrites sur les droits de l'homme, malgré des guerres menées, notamment en Libye, en Irak pour ne citer que celles-là. Il a souligné que ce sont les pays occidentaux qui poursuivent délibérément une escalade de la crise en Ukraine, en fournissant de plus en plus d'armes lourdes à Kiev.

Des accusations récurrentes de la part de la Russie

Ces accusations ne sont pas nouvelles de la part de la Russie, qui a souvent affirmé que l'Occident était impliqué dans le conflit ukrainien. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions économiques à la Russie en réponse à son annexion de la Crimée dès 2014 et à son soutien présumé aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine.

Le conflit dans l'est de l'Ukraine a éclaté en 2014, lorsque des militants pro-russes ont pris le contrôle de la Crimée, avant de s'emparer de villes dans l'est de l'Ukraine. Depuis lors, les combats ont fait des milliers de morts et ont provoqué un exode massif de civils.

Des appels à la désescalade du conflit

Malgré ces accusations, certains pays comme la Chine ou encore l'Afrique du sud estime que la situation en Ukraine est complexe et qu'il est difficile de désigner un seul coupable dans le conflit. Ces pays appellent donc à la diplomatie pour résoudre le conflit. Mais leur proximité avec la Russie semble être mal vue en occident qui ne tient visiblement pas compte de ces appels.