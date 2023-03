Un ancien soldat de nationalité australienne a été arrêté par les autorités de son pays. Selon les informations de la presse australienne, l’interpellation qui a eu lieu ce lundi 20 mars 2023, a été faite dans le cadre d’une enquête sur les actes menés par l’armée dans le Moyen-Orient. L’homme mis en cause est un vétéran âgé de 41 ans. Selon les précisions données par la police australienne, il est soupçonné d’avoir commis des crimes de guerre et pour cela, il risque la perpétuité, s’il est reconnu coupable. La chaîne de télévision d’État, ABC, a fait savoir que les faits reprochés à l’homme sont liés au meurtre par balles d’un homme, en 2012, dans la province d’Oruzgan.

39 civils et prisonniers tués

Toujours selon la police, il devrait comparaître devant un tribunal ce lundi. Il faut noter que les autorités australiennes s’étaient penchées sur la question des crimes commis par leurs anciens soldats, deux ans plus tôt. Ces derniers avaient en effet tué « illégalement » 39 civils et prisonniers entre 2005 et 2016. Pour rappel, les crimes en Afghanistan ne sont pas seulement imputés aux forces spéciales australiennes. L’année dernière, la BBC avait ouvert une enquête sur le meurtre de plusieurs Afghans, qui n’étaient pas armés. D’après le média, cela avait été fait dans des conditions suspectes par les forces spéciales britanniques, entre 2010 et 2011.

L’enquête avait fait réagir Zaman Sultani, spécialiste de l’Asie du Sud, à Amnesty International. « Amnesty International demande une enquête efficace et transparente sur les accusations portées contre les Forces spéciales du Royaume-Uni en Afghanistan, qui permette de rendre justice aux victimes et amène les responsables présumés à rendre des comptes » avait-il déclaré dans un communiqué. « Le reportage de la BBC décrit des homicides illégaux, et notamment l’homicide délibéré de personnes après leur arrestation, le ciblage de civil·e·s et la fabrication de preuves dans le but de justifier le meurtre d’hommes non armés, qui semblent indiquer que des crimes de guerre ont pu être commis » avait-il notamment ajouté.