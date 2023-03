Sa version des faits était attendue depuis deux mois. On se rappelle qu’en janvier, le parti s’est fait remarquer négativement avec une altercation impliquant son président et d’autres personnes. Invité sur Bi News, Expérience Tèbè explique qu’il s’agit de l’œuvre de badauds sollicités pour le désordre. Il profite pour parler de la nullité de tous les actes posés pour sa destitution et affirme être toujours le président du parti.

Connu pour sa discrétion, le président du MPL Expérience Tèbè a été contraint de sortir de sa réserve. Dans une interview à Bi News, il explique les tenants et les aboutissants de cette affaire qui a affecté le parti. Pour lui, rien de ce qui a semblé avoir été agité sur lui et le parti n’est vrai. Il balaie du revers de la main les accusations selon lesquelles il y a mauvaise gestion au sein du parti et que les fonds destinés au déploiement des représentants des partis la fameuse mauvaise gestion des fonds. "Si un mandataire ou un individu est allé représenter le parti MPL dans les bureaux de vote du scrutin qu’il n’a pas été payé, qu’il vienne avec la preuve”.

Sur la bagarre au siège du parti, Expérience Tèbè explique que ce sont des individus manipulés par des mains invisibles. Il accuse directement le président d’honneur Sabi Sira Korogone qui aurait organisé des réunions en catimini avec quelques éléments du parti. Ce sont ces derniers qui l’ont agressé au siège du parti. Expérience Tèbè affirme qu’il leur a envoyés des convocations auxquelles ils n’ont pas daigné répondre jusqu’à ce jour. Selon lui, il reste le seul et unique président du MPL puisque sa supposée destitution n’a rien de légal.