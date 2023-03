Jeudi dernier, un vol de la compagnie aérienne allemande Condor en provenance de Francfort a été victime de turbulences particulièrement violentes au-dessus de l'océan Indien, près de l'île de Madagascar. Sur les 270 passagers à bord, une vingtaine de personnes ont été blessées, dont trois nécessitant une prise en charge médicale urgente. L'avion a été pris dans ces turbulences deux heures avant l'atterrissage à l'aéroport international de Port-Louis, la capitale de l'île Maurice.

Les passagers ont décrit des secousses intenses et prolongées, qui ont causé des blessures et des dégâts matériels à l'intérieur de l'avion. Des rapports officiels provenant de plusieurs aéroports, notamment des Seychelles et de l'île Maurice, ont confirmé l'incident et ont mis en évidence la gravité des turbulences rencontrées par l'avion.

Des blessures et des dégâts matériels à bord de l'avion

Les blessures subies par les passagers étaient de gravités différentes, mais 17 personnes ont dû être transportées à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux urgents. En plus des blessures, les turbulences ont également causé des dégâts matériels à l'intérieur de l'avion, avec des objets qui ont été projetés en l'air, des plateaux-repas renversés et des bagages tombant des compartiments de rangement.

Des turbulences violentes, mais rares

Les turbulences sont fréquentes dans le domaine aérien, mais celles d'une telle violence sont rares. Les pilotes et les compagnies aériennes sont formés pour faire face à des situations de turbulence, mais des incidents comme celui-ci rappellent les risques associés aux voyages en avion.

Les compagnies aériennes doivent également prendre des mesures de sécurité pour éviter autant que possible les turbulences et les incidents qui en découlent. Les pilotes sont en contact avec les services météorologiques pour obtenir des informations sur les zones de turbulence potentielles et peuvent ajuster la trajectoire de l'avion en conséquence.