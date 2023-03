Le monde de la technologie est en deuil avec le décès de Gordon Moore, co-fondateur de la société de semi-conducteurs Intel et inventeur de la célèbre "loi de Moore". Gordon Moore est décédé à l'âge de 94 ans hier vendredi 24 Mars 2023, selon Intel, l'entreprise dont il était le Président Directeur Général. Moore a commencé sa carrière en tant que chimiste et a travaillé pour le laboratoire de recherche de Shockley Semiconductor, une entreprise qui a été fondée par le célèbre physicien William Shockley, co-inventeur du transistor. Cependant, Moore a rapidement rejoint les rangs de Fairchild Semiconductor, une entreprise créée par huit scientifiques et ingénieurs, dont Robert Noyce, avec qui il cofondera plus tard Intel.

En 1968, Moore et Noyce ont acheté le nom Intel pour 15 000 dollars et ont commencé à développer des puces informatiques révolutionnaires. Moore a ensuite occupé le poste de PDG d'Intel de 1979 à 1987, période durant laquelle il a transformé l'entreprise en l'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde. Cependant, Moore est surtout connu pour la loi de Moore, une théorie qu'il a développée dans les années 60, prévoyant que le nombre de transistors sur une puce informatique doublerait tous les deux ans.

Cette prédiction est devenue l'un des principaux moteurs de l'industrie des semi-conducteurs et a conduit à une croissance exponentielle de la puissance informatique. La loi de Moore a été largement citée dans l'industrie de la technologie et a été utilisée pour prédire l'avenir des ordinateurs et autres appareils électroniques. La croissance rapide de la technologie des semi-conducteurs a permis le développement de l'informatique moderne, ainsi que de nombreuses autres avancées technologiques.

Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a rendu hommage à Moore en tweetant : "Le monde a perdu un géant en Gordon Moore, l'un des fondateurs de la Silicon Valley et un véritable visionnaire, qui a ouvert la voie de la révolution technologique". La contribution de Moore à l'industrie des semi-conducteurs et à l'ensemble de l'industrie de la technologie sera certainement rappelée comme une des plus importantes et des plus influentes de l'histoire.