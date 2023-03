Le monde du cinéma américain pleure la mort d’un de ses acteurs. Il s’agit de Tom Sizemore, connu notamment pour son rôle dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, qui est décédé à l’âge de 61 ans. C’est son agent qui a donné l’information hier vendredi 03 mars 2023. Selon un communiqué publié sur ce décès, « c’est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que je dois annoncer que l’acteur Thomas Edward Sizemore ( » Tom Sizemore »), s’est éteint paisiblement dans son sommeil à l’hôpital Saint Joseph de Burbank. Son frère Paul et ses enfants Jayden et Jagger […] se trouvaient à ses côtés ».

Ils ne pouvaient plus rien pour lui

Notons que l’acteur avait été victime d’un anévrisme cérébral au cours du mois de février 2023. Les médecins ont maintenu ses fonctions vitales jusqu’à hier vendredi, après qu’il eut été conclu que rien ne pouvait plus être fait pour lui, à en croire son manager Charles Lago. Pour rappel, ce décès intervient plusieurs semaines après celui de l'acteur Austin Majors à l’âge de 27 ans. À en croire la presse américaine, l’acteur est mort dans un centre pour sans-abri, à Los Angeles. Suite à son décès, la cause n’était pas connue et faisait l’objet d’une enquête.

La nouvelle avait été confirmée par sa famille qui, dans un communiqué, avait qualifié Austin « d'être humain, artistique, brillant et gentil ». « Austin tirait beaucoup de joie et de fierté de sa carrière d'acteur. Depuis qu'il était petit, il n'a jamais connu d'étranger et son objectif dans la vie était de rendre les gens heureux » a-t-elle indiqué. « Il a grandi dans une petite ville où il aimait camper et pêcher avec sa famille et sa troupe de scouts. Il aimait son chien, Sunny, et le cheval sur lequel il a grandi, Balla » avait ajouté la famille de l’acteur. Ce dernier avait joué dans plusieurs séries dont NCIS.