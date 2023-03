L'acteur Chaim Topol, bien connu pour son rôle de Tevye dans la comédie musicale Fiddler on the Roof, est décédé chez lui en Israël à l'âge de 87 ans. Son fils avait confirmé plus tôt cette année qu'il avait été diagnostiqué avec la démence l'année dernière. Topol avait conquis les cœurs du public en tant que Tevye, un père juif pieux et aimant, dans la comédie musicale. Il a joué le rôle pendant plus de cinq décennies et a estimé avoir joué le rôle plus de 3 500 fois. Il a également repris le rôle dans le film de 1971, remportant un Golden Globe du meilleur acteur et étant nominé pour le meilleur acteur aux Oscars.

La mort de Topol a été annoncée par le président israélien Isaac Herzog, qui a salué l'acteur comme étant un "acteur doué qui a conquis de nombreuses scènes en Israël et à l'étranger, a rempli les écrans de cinéma de sa présence et est surtout entré profondément dans nos cœurs". Topol était largement connu sous son seul nom de famille et était aimé pour sa performance en tant que Tevye. Les médias locaux ont rapporté que Topol était entouré de sa famille lorsqu'il est décédé chez lui en Israël.

Sa mort a été accueillie avec tristesse par les fans de cinéma et de théâtre du monde entier, qui ont salué Topol comme l'un des plus grands acteurs de sa génération. En plus de son travail en tant qu'acteur, Topol était également un chanteur et un danseur talentueux. Il avait travaillé sur de nombreux projets au cours de sa carrière, mais restera surtout connu pour son interprétation de Tevye dans Fiddler on the Roof. L'héritage de Chaim Topol dans l'industrie du divertissement et dans la culture populaire continuera d'inspirer les générations à venir. Sa passion pour son métier et son dévouement à la profession ont laissé une marque indélébile sur le monde du cinéma et du théâtre. Il manquera certainement à ses fans, amis et famille.