Nouveau décès d'une personnalité publique en Grande-Bretagne. Depuis quelques heures, les médias ont annoncé le décès d'un célèbre présentateur britannique à l'âge de 67 ans. Il s'agit du célèbre présentateur et comédien Paul O'Grady. La nouvelle du décès a été confirmé par le conjoint de ce dernier dans un communiqué émouvant largement rapporté par les médias britannique.

Le monde du divertissement est en deuil alors que l'annonce du décès du présentateur et comédien Paul O'Grady a été faite hier soir. O'Grady est décédé "de façon inattendue mais paisiblement" à l'âge de 67 ans, a confirmé son mari André Portasio dans un communiqué émouvant. "C'est avec une grande tristesse que je vous informe que Paul est décédé de manière inattendue mais paisible hier soir. Il manquera beaucoup à ses proches, ses amis, sa famille, ses animaux et tous ceux qui ont apprécié son humour, son esprit et sa compassion. Je sais qu'il voudrait que je te remercie pour tout l'amour que tu lui as montré au fil des ans", a déclaré M. Portasio.

O'Grady était connu pour ses nombreux talents, notamment en tant que ""drag queen Lily Savage, un personnage qui l'a rendu célèbre dans les années 1990. Il a également présenté le jeu télévisé Blankety Blank de BBC One et a animé plusieurs autres programmes de divertissement léger. Plus tard, il a animé plusieurs émissions de discussion et a également partagé son amour des chiens avec le public à travers plusieurs émissions. L'annonce de sa mort a choqué et attristé de nombreuses personnes, y compris ses amis, sa famille et ses fans.