La mort soudaine d'Ahuofe Abrantie, alias Ghana Tupac, a été un choc pour ses millions de fans sur TikTok. La sensation ghanéenne de TikTok est décédée dans son appartement de Kumasi après avoir fait une vidéo en direct de 16 heures. Les détails de sa mort ne sont pas encore connus, mais la nouvelle a été confirmée par plusieurs sources, y compris le rappeur populaire de Kumasi, Jay Bhad, et le site d'actualités Yen.

Ahuofe est apparu sur la scène de TikTok il y a quelques mois et a rapidement gagné en popularité grâce à ses vidéos imitant la personnalité du regretté Tupac Amaru Shakur. Il s'est habillé comme un «gangster» et a captivé l'attention de nombreux utilisateurs de TikTok. En peu de temps, Ahuofe a réussi à amasser un nombre impressionnant de 3,9 millions de followers et plus de 39,8 millions de téléspectateurs sur les 217 vidéos de son TikTok.

La mort d'Ahuofe a choqué la communauté TikTok, en particulier ses fans au Ghana et dans le monde entier.Ses vidéos ont été appréciées pour leur créativité et leur humour. En fin de compte, Ahuofe restera dans les mémoires comme un TikTokeur ghanéen très célèbre et aimé. Sa personnalité unique et son style créatif ont touché des millions de personnes à travers le monde. Il manquera certainement à sa communauté de fans, mais sa présence restera vive grâce aux nombreux souvenirs qu'il a créés pendant son temps sur TikTok. Repose en paix, Ahuofe Abrantie, tu vas (sic) manquer 4ever.