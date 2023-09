La Russie, un géant économique et politique, a récemment émergé en tant que première source d'or pour les Émirats arabes unis, un développement surprenant qui a été catalysé par les sanctions occidentales consécutives à l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin selon l'agence Bloomberg. En 2022, les Émirats arabes unis ont importé une impressionnante quantité de 96,4 tonnes d'or en provenance de Russie, dépassant ainsi tous les autres pays en termes d'approvisionnement, selon les données de Comtrade, une base de données de l'ONU spécialisée dans le commerce international.

Cette quantité astronomique représente environ un tiers de la production annuelle d'or de la Russie, marquant ainsi un tournant majeur dans les relations commerciales entre les deux nations. De plus, cette statistique stupéfiante signifie également que les importations d'or des Émirats arabes unis depuis la Russie ont été multipliées par plus de 15 par rapport aux années précédentes. C'est un changement spectaculaire qui a des implications profondes pour le marché mondial de l'or.

Les Émirats arabes unis ont traditionnellement été un acteur clé dans le secteur des métaux précieux, principalement en important de l'or en provenance d'Afrique et d'Inde. Cependant, l'année dernière, ces États du golfe Persique ont soudainement pris un rôle de premier plan dans le commerce de l'or russe, un développement inattendu qui a surpris de nombreux observateurs. Avant le déclenchement du conflit en Ukraine, la Russie avait l'habitude d'acheminer la majeure partie de ses lingots d'or vers Londres, qui était alors le principal marché mondial pour ce précieux métal.

Cependant, avec les sanctions occidentales et les tensions géopolitiques en cours, cette route a été coupée, laissant la Russie chercher de nouveaux partenaires commerciaux. Les Émirats arabes unis ont donc émergé comme une alternative stratégique, permettant à la Russie de contourner les sanctions et de maintenir un flux stable de ses précieuses exportations d'or. Ce partenariat commercial a été profitable pour les deux parties, les Émirats arabes unis trouvant en Russie une source d'or fiable et la Russie accédant à un marché sûr malgré les défis internationaux auxquels elle fait face.

Outre la Russie, les Émirats arabes unis ont également importé des quantités substantielles d'or en provenance d'autres pays. Le Mali et le Ghana, par exemple, ont fourni respectivement 95,7 tonnes et 81 tonnes d'or l'année dernière, renforçant ainsi la diversification des sources d'approvisionnement des Émirats. De plus, la Suisse est devenue la principale destination des exportations d'or en provenance des Émirats arabes unis, recevant un impressionnant total de 145 tonnes, ce qui témoigne de la connectivité de ces pays dans le commerce mondial de l'or.