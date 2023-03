Le monde de la musique est en deuil suite au décès tragique du rappeur sud-africain Costa Titch, survenu lors de sa performance sur scène au Johannesburg Ultra Music Festival hier soir. Le rappeur de 25 ans, dont le vrai nom est Costantinos Tsobanoglou, aurait fait une crise pendant son concert, selon plusieurs sources. Des antécédents d'épilepsie ont été mentionnés par ces mêmes sources, une maladie qui affecte le cerveau et peut provoquer des convulsions.

Une star montante de la musique sud africaine s'est éteinte en pleine prestation. Il s'agit de Costantinos Tsobanoglou, connu sous le nom de scène Costa Titch. La nouvelle a été rapportée par plusieurs médias depuis quelques heures. La famille de Costa Titch a confirmé la nouvelle dans un communiqué envoyé à Weekend Argus, exprimant sa profonde tristesse et reconnaissant le soutien des secouristes et de tous ceux qui étaient présents lors de ses derniers moments. Costa Titch était originaire de Mbombela, dans la province du Mpumalanga, et était en train de faire son chemin dans l'industrie musicale sud-africaine.

"C'est avec une profonde douleur que nous devons reconnaître son décès en ce moment … nous sommes reconnaissants envers les secouristes et tous ceux qui sont présents dans ses dernières heures sur cette terre", lit on dans un communiqué de la famille de la star montante. "La mort a tragiquement frappé à notre porte … nous privant de notre fils, frère et petit-fils bien-aimés", précise le communiqué de la famille envoyé à Weekend Argus.

Son single le plus populaire, "Big Flexa", a obtenu plus de 45 millions de vues sur YouTube, et il venait de sortir un remix de cette chanson avec la participation de l'artiste américain Akon. Des hommages ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux, avec des fans et des célébrités de la musique exprimant leur tristesse et leur chagrin à l'égard de cette perte tragique. Le chef de l'EFF Julius Malema a tweeté le nom du rappeur décédé suivi d'emojis au cœur brisé (voir Tweet ci-dessous).

Costa Titch💔 — Julius Sello Malema (@Julius_S_Malema) March 11, 2023

"Pourquoi meurt-il après avoir signé avec Akon?", écrit un utilisateur du réseau social Twitter. Un autre écrit : "Je commence à penser que l'industrie musicale sud-africaine est maudite. Quelque chose se prépare là-bas." La mort de Costa Titch est une perte immense pour l'industrie musicale sud-africaine, ainsi que pour tous ceux qui ont apprécié sa musique et son talent. Nous espérons que sa famille et ses amis trouveront du réconfort et du soutien dans cette période difficile.