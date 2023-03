Depuis quelques heures, les internautes pleurent le décès de la star de TikTok Jehane Thomas. La jeune femme de 30 ans a rendu l’âme après avoir souffert depuis plusieurs mois de « maladies successives et de plusieurs épisodes de migraines ». La disparue laisse derrière elle deux enfants qui ont trois et un an. Très connue sur la plateforme TikTok, elle totalise plus de 56 600 abonnés et 1,2 million de « vus ». Elle a habitué sa communauté virtuelle à des conseils pour préparer des paniers-repas et des dîners pour les enfants, des astuces de nettoyage et des achats.

Elle avait également été à la tête l’entreprise d’art et d’artisanat Print and Pack UK. Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont multipliés depuis l’annonce de son décès. Sur Facebook, Print and Pack UK a laissé lire un message rendant hommage à la jeune femme pour ce qu’elle a été pour la structure. « P&P ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans vous, votre enthousiasme, les relations que vous avez construites avec tant de gens et la vie de toutes les personnes que vous avez touchées et inspirées en étant simplement vous… et la reine absolue de TikTok qui tu es », peut-on lire dans la publication qui a été faite sur Facebook par la société dirigée par la jeune femme.

Les proches de la jeune femme ont également inondé les réseaux sociaux de publications en guise d’hommage. « Après de très tristes nouvelles aujourd’hui, cela met encore plus la vie en perspective ! Cela me fait peur à mort à l’idée que je ne sois pas là pour mon garçon. Vous ne savez jamais ce qui vous attend. Je prêche beaucoup que la vie est trop courte et que nous devons profiter de chaque minute car nous ne savons jamais quand notre temps est écoulé », a écrit pour sa part l’amie Jade Newby.