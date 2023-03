Les frères jumeaux ou sœurs jumelles partagent des liens très forts. Cela commence depuis la formation du fœtus jusqu'à la naissance. En Australie, les sœurs jumelles Lucy et Anna DeCinque partagent ce lien fusionnel dans leur vie de tous les jours. En temps normal, il serait difficile pour un individu quelconque de pouvoir déceler une différence entre Lucy et Anna. Pour un œil non avertit, il s'agira d'une seule et même personne. Les sœurs jumelles font tout à l'identique.

Elles sont le même horaire de toilette, travaillent dans le même lieu, s'expriment de la même manière et elles sont fiancées au même homme. Ce dernier se nomme Ben Byrne et il a demandé les jumelles en mariage lors de la première saison de l'émission de téléréalité "Extreme Sisters". Grâce à ce programme télé, Lucy et Anna DeCingue sont devenus des stars en Australie. Elles partagent leur quotidien sur Instagram et indiquent comment Ben Byrne s'y prend pour leur accorder de l'attention à toutes les deux. Le trio se connaît depuis une dizaine d'années et il semble que c'est l'amour fou entre ces jeunes gens.

Les jumelles ont déclaré qu'elles sont tombées amoureuses de la personnalité et du sens de l'humour de Ben. "Il nous a toujours traités sur un pied d'égalité. Il ne nous sépare jamais et ne veut pas nous sortir séparément. s'il embrasse une, il embrasse toujours l'autre juste après." affirment les jumelles qui ajoutent que leur rêve absolu est de pouvoir tomber enceinte au même moment. Même si Ben Byrne a demandé les sœurs DeCingue en Mariage, le processus ne serra pas officiel, car la polygamie est illégale en Australie. Sur les réseaux sociaux, les jumelles font souvent l'objet de critiques négatives, mais ces dernières préfèrent botter en touche et vivre leur vie comme elles l'entendent. "Les gens doivent l'accepter. Peut-être que les gens ne sont pas d'accord, mais nous ne faisons de mal à personne. L'amour est l'amour. C'est ce que nous avons toujours dit" dira les deux jeunes femmes.