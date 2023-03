Le chant d’Oiseau de Cotonou a accueilli les 27 et 28 mars 2023 la 6ème édition du Colloque sur le Dialogue interreligieux dont le thème est «Religion et Développement durable » organisée par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung en partenariat avec l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP), le Centre de Recherche politique d’Abidjan (CRPA) et l’Ambassade d’Israël en Côte d’Ivoire. Elle a réuni par visio-conférence les participants venus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Togo et de la Guinée Conakry et dont l’objectif principal est de « Démontrer que les religions, portées par le dialogue interreligieux, peuvent être un puissant vecteur de lutte contre le changement climatique et en faveur de la promotion du développement durable ».

Dans son intervention, le représentant du ministre ivoirien de la réconciliation nationale et de la cohésion nationale a indiqué que la relation entre religion et développement durable interpelle la Côte d’Ivoire, la sous-région et le monde entier. Pour lui, si la paix et la cohésion sociale sont les piliers du développement durable, la religion quant à elle est la pierre angulaire du développement durable. Il a fait remarquer que la religion accompagne le développement dans les compartiments tels que la croissance économique, le développement humain et durable, le commerce, la démocratisation, la bonne gouvernance et les droits humains.

Le représentant du ministre ivoirien de la réconciliation nationale et de la cohésion nationale a laissé entendre que la religion peut-être une source de développement surtout quand elle n’est pas utilisée à des fins politiques pour poser des actes terroristes lorsqu’elle ne sert pas de canal pour véhiculer les préjugés culturels, ethniques et religieux. Il a fini par conclure que « la religion est un puissant moteur de développement durable lorsqu’elle participe à l’équilibre entre la liberté d’expression et le respect des croyances ».

Pour le Père Justin Boccovo, spécialiste du dialogue interreligieux, nous sommes dans un monde en évolution. Et ce monde selon lui, est comme une maison que Dieu nous a confiée et nous avons besoin de l’entretenir de s’ en occuper. C’est pourquoi le Spécialiste du dialogue interreligieux affirme que « les religions ont un devoir important de respecter les lois de la nature, les lois de l’environnement et surtout la question de changement climatique ». Il a par la suite invité l’homme à respecter les lois qu’il a préétablies et celles que « nous nous donnons dans ce monde parce que nous avons besoin de nous occuper de la nature pour que le monde continue à nous donner ce qu’il porte ».

C’est pourquoi, il a dit qu’il faudrait que nous puissions la sauvegarder comme cela convient. La représentante de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung en Côte d’Ivoire, Dr Stefanie Brinkel espère qu’à la sortie de ces deux jours de travaux que les actions des confessions religieuses en faveur de la planète seront accentuées non seulement au niveau de leurs différentes chapelles mais aussi de toutes les composantes de la société. Selon elle, la Fondation Konrad Adenauer compte divulguer au maximum les résultats et les recommandations des travaux pour la promotion du monde meilleur.

Dans son mot de clôture de ce colloque, le Père Eric Aguénounon, Directeur de l’IAJP,a remercié les participants qui ont pris part à la session organisée par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et ses partenaires. Pour le Directeur de l’IAJP, s’il y a la valeur qui subsiste et que nous sommes appelés à entretenir, c’est la valeur du dialogue entre les religions. Il a expliqué que le dialogue entre les religions est un débat thématique et l’un des thèmes du dialogue est effectivement la question du développement durable. Il a martelé que cette question nous concerne tous parce que « tous et toutes nous vivons sur cette terre, nous profitons des richesses de cette terre, nous profitons surtout de l’oxygène de cette terre, de l’eau de cette terre » et qu’étant croyant c’est-à-dire « celui qui s’abandonne à Dieu et celui que Dieu dispose comme gérant de la création, à ce titre nous pouvons nous asseoir et échanger pour discuter, pour trouver les voies et moyens mis ensemble pour aller de l’avant » .