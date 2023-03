Dans le but de garantir des services digitaux sécurisés aux Béninois, l'agence des systèmes d'information et du numérique a organisé une conférence au profit des directeurs des systèmes d'information béninois ce jeudi 23 mars 2023 au Palais des congrès de Cotonou. Sous l'initiative de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, le premier numéro de la conférence trimestrielle des directeurs des systèmes d'information pour le compte de l'année 2023 s'est tenue ce jeudi 23 mars 2023 et a rassemblé les directeurs des systèmes information des ministères et agences de l'État.

Les activités de cette rencontre se sont articulées sur le référentiel de sécurité des services en ligne de l'État. Selon le directeur de cette structure Marc André Loko, l'administration publique béninoise est engagée depuis 2016 dans un vaste mouvement de réformes afin d'améliorer ses procédures et de rationaliser ses ressources pour garantir l'efficacité de ses prestations dans l'accomplissement de ses services publics. D'importantes mesures ont été prises dans le domaine de la digitalisation en vue de faire du Bénin, une référence en matière de numérique. La densification et la sécurisation des services en ligne de l'Etat est le défi à relever en cette année. Le portail national des services publics a connu un succès qui n'est plus à démontrer, d'après Marc André Loko. Il a quand-même reconnu qu'il y a encore assez de défi à relever.