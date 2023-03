Ancien attaquant de la Ligue de rugby, le corps de Bryn Hargreaves a été retrouvé 14 mois après sa disparition en Janvier de l'année dernière. L'information a été rendue public par sa famille et trapportée par plusieurs médias depuis quelques heures. Porté disparu en janvier 2022 étant dans sa 37è année, c'est finalement son corps qui sera retrouvé par sa famille récemment qui a fait des pieds et des mains pour retrouver sa trace.

Après sa retraite de la ligue de rugby en 2012 à l'âge de 26 ans, le jeune a déménagé aux États-Unis, avant que sa disparition ne soit intervenue dans la région de Cheat Lake, dans le pays de Monongalia, en Virginie-Occidentale. Sa disparition a été très dure pour sa famille qui a non seulement sollicité les services d'un enquêteur privé, mais aussi crée une page pour collecter des fonds pour la cause. L'un des membres de sa famille, notamment son frère Gareth a annoncé sur les réseaux sociaux que c'est avec "une tristesse incroyable, je peux confirmer qu'après 14 mois, nous avons enfin trouvé Bryn."

Il va ajouter plus loin, "nous ne connaissons toujours pas la cause du décès ni ce qui s'est réellement passé le 01/03/22. Merci à tous ceux qui ont aidé dans la recherche." Il faut dire que des hommages ont été rendus à Bryn Hargreaves par la communauté de la ligue de rugby. Plusieurs sont attristés d'apprendre ce qui est arrivé à Bryn. Tous espèrent que ce corps retrouvé va permettre à la famille de faire le deuil afin de passer à autre chose. Bryn Hargreaves est un joueur de rugby qui a fait ses débuts professionnels aux Wigan Warriors, il a rejoint les rangs de St Helens RLFC où il a disputé la finale de la Super League en 2008 et 2009, perdues par St Helens. Il a pris sa retraite de la ligue de rugby en 2012 à l'âge de 26 ans.