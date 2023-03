L'acteur béninois Djimon Hounsou dans une récente interview accordée à The Guardian est revenu sur son parcours dans le cinéma, les traitements qu'il subit en tant que noir et les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Toutefois, Djimon Hounsou reste optimiste et croit à un avenir meilleur. Djimon Hounsou l'acteur de cinéma a porté à la face du monde les conditions difficiles dans lesquelles il travaille . Ce faisant, il a déconstruit la croyance populaire infondée très répandue qui fait de lui l'acteur de cinéma noir le plus côté sur tous les plans. Même s'il fait la fierté de son pays le Bénin à l'international, il ne s'en sort pas sans difficulté.

Djimon Hounsou déclare qu'il se sent "terriblement " "dupé" en ce qui concerne le salaire et la charge de travail qu'il a reçus au cours de sa carrière. "Je me bats toujours pour essayer de gagner un peu plus d'argent". a déclaré Hounsou insatisfait des conditions dans lesquelles il exerce sont art ou ses mérites ne sont pas toujours reconnus à leurs justes valeurs. "J'ai évolué dans le milieu du cinéma avec des gens qui sont très bien lotis et qui n'ont que très peu de mes compétences. Je me sens donc lésé, terriblement lésé, en termes de finances et de charge de travail." a avoué l'acteur qui a poursuivi plus loin, "Je dois encore prouver pourquoi j'ai besoin d'être payé". Ils m'abordent toujours avec un montant qui est visiblement en dessous du rôle que je suis appelé à jouer. Ils surfent souvent sur l'amour du prochain et l'importance de son implication dans les films pour ne pas le traiter proportionnellement au rôle qu'il aura à jouer.

Lutte acharnée

L'acteur à travers cette sortie médiatique a montré que l'art qu'il exerce n'est pas chose facile. Il assure que, production après production, c'est une lutte vraiment acharnée pour lui car jusqu'au moment où il accordait cette interview, il n'avait jamais été rémunéré comme cela se doit. "Je n'ai encore jamais rencontré de film qui me paie équitablement" a-t-il évoqué dans sa sortie médiatique au cours de laquelle, il a abordé plusieurs autres aspects de sa vie et de sa carrière.