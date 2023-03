La domotique regroupe l’ensemble des techniques permettant d’automatiser, de contrôler et de programmer à distance, tous les appareils électroniques et autres dispositifs de sa maison. Cela permet d’intégrer à l'habitat tous les automatismes en matière de sécurité, de gestion de l'énergie, de communication… Le prix d’un système de domotique complet est compris entre 5000€ et 20 000€ selon le souhait et les besoins de la personne voulant en faire usage. Cette estimation concerne surtout une installation sur l’entièreté de la maison. Bien évidemment, il existe de nombreuses solutions et plusieurs petits objets peu couteux pouvant être la base de la domotique d’un logement.

Ces prix peuvent totalement varier en fonction de la taille de la maison et du niveau de sophistication de l’installation. Il est possible d’obtenir des subventions afin de réduire les frais de la solution domotique, et cela, en fonction des ressources de la personne.

Comment choisir et installer sa solution domotique ?

Tout d’abord, pour bien choisir une solution domotique, il faut avant tout déterminer ses besoins en fonction de ses envies et notamment en prenant en compte les appareils présents dans le logement. À la suite de cela, il faut établir un budget afin de déterminer la somme qu’il est possible d’investir dans la domotique. Il est important également de bien choisir sa box domotique qui va piloter les autres appareils de la maison. Enfin, il faudra évaluer les différentes offres et faire des comparaisons pour déterminer quel est le prix le plus intéressant et pouvoir faire un choix.

Un système de domotique est composé d’un cerveau (c’est la box domotique), de capteurs (pour relever la température, suivre la consommation des appareils) permettant de savoir ce qu’il se passe dans la maison. Et d’actionneurs qui vont permettre de piloter les appareils. Pour installer une solution de domotique, certains électriciens ont les aptitudes nécessaires, mais pas tous. C’est pour cela qu’il existe des installateurs spécialisés en domotique.

En ce qui concerne une nouvelle construction ou encore de grosses rénovations dans une maison, il est possible d’opter pour des solutions filaires. Elles vont relier le cerveau, les capteurs et les actionneurs grâce à des câbles à travers toute la maison. Toutefois, pour une habitation déjà existante, il existe de nombreuses solutions sans fil, qui sont très fiables et faciles à installer. Il suffit de connecter une box domotique à la connexion wifi et elle pourra aisément piloter les appareils de la maison.

Les avantages de cette box sont qu’elle consomme que très peu d’énergie et aucune maintenance n’est nécessaire. Ensuite, les capteurs sont également sans fil, la plupart du temps, alimentés par des piles et peuvent être placés où vous le souhaitez dans votre maison. Les actionneurs, quant à eux, doivent être branchés entre une prise murale et l’appareil à piloter.

Pourquoi installer une solution domotique ?

Le fait d’installer une solution domotique permet de rendre une maison intelligente. En effet, elle va améliorer les fonctions liées au confort, à la gestion de l'énergie et à la sécurité de l'habitat. Cela permettra à la personne vivant dans le logement de se sentir en sécurité grâce aux équipements, de faire des économies d’énergie et de se libérer de certaines habitudes qui font perdre du temps. De plus, c’est très pratique, car tout cela est pilotable depuis un smartphone.

Il est possible de gérer l’ensemble de son logement depuis une application comme l’éclairage, la température, le système d’alarme… Cela permet par exemple d’ouvrir ses volets électriques tous les matins à l’heure souhaitée grâce à une programmation sans avoir à faire aucun effort. Le principal objectif de la domotique est donc d’améliorer le quotidien des usagers, et également de leur permettre de réaliser jusqu’à 20 % d’économies sur les factures énergétiques.

Si la domotique est bien conçue, ces économies peuvent aller jusqu’à 25 à 30% par an. Étant donné que ce dispositif permet de contrôler le chauffage à distance, cela peut s’avérer très pratique lors des départs en vacances. Ainsi, il n’est plus nécessaire de laisser tourner les radiateurs en permanence, il est possible de les déclencher un peu avant votre retour, de façon à trouver la bonne température en arrivant.

Vous trouverez une grande sélection de solutions et d’appareils, pour alimenter la domotique de votre logement et faire de ce dernier une maison connectée, dans des sites spécialisés. En ce qui concerne la sécurité domotique, vous retrouverez de nombreux produits sur le site ProtectHome. Toutefois, c’est un site spécialisé dans la sécurité avant tout. Le fait d’installer une solution domotique permet de renforcer la sécurité d’un logement et d’éviter les cambriolages.

Quelle solution choisir pour sa domotique ?

Les appareils domotiques vont être reliés entre eux par le biais d’une box domotique et il est possible de les utiliser via une application qu’il faudra télécharger. La box domotique peut se brancher directement sur une box internet grâce à un câble ou alors en Wifi si elle se trouve à proximité. Il faut seulement s’assurer de la compatibilité entre la solution choisie et les appareils connectés.

En effet, la box domotique et l’application seront limitées puisqu’elles nécessitent une connexion Bluetooth ou Wifi. Certains appareils seront compatibles et pourront être contrôlés depuis l’application, mais d’autres ne répondront qu’à la box domotique. C’est tout de même un bon démarrage pour la domotisation d’une maison parce que cela permet de centraliser les commandes de tous les objets au sein d’une même application. Pour avoir une idée des possibilités qui s’offrent à vous en terme d’objets, vous pouvez retrouver une liste en fonction de chaque pièce ou lieu de votre habitation :

Pour l’entrée : vous y retrouverez la box domotique (le cerveau de l’installation, mais il peut également se trouver dans une autre pièce comme le salon), un interphone connecté, un système d’alarme et une caméra de surveillance.

: vous y retrouverez la box domotique (le cerveau de l’installation, mais il peut également se trouver dans une autre pièce comme le salon), un interphone connecté, un système d’alarme et une caméra de surveillance. Pour le salon : une télévision connectée, des thermostats et radiateurs connectés, un détecteur de fumée, un détecteur d’intrusion, des ampoules intelligentes et un robot aspirateur.

: une télévision connectée, des thermostats et radiateurs connectés, un détecteur de fumée, un détecteur d’intrusion, des ampoules intelligentes et un robot aspirateur. Pour la cuisine : il est possible d’installer un réfrigérateur connecté qui vous alertera en cas d’articles manquants et vous préparera une liste de courses. Il peut même passer commande et programmer une livraison en se fiant aux disponibilités de votre agenda.

: il est possible d’installer un réfrigérateur connecté qui vous alertera en cas d’articles manquants et vous préparera une liste de courses. Il peut même passer commande et programmer une livraison en se fiant aux disponibilités de votre agenda. Pour les chambres : il est intéressant d’opter pour des volets roulants permettant de programmer des horaires d’ouverture et de fermeture. C’est un gain de temps considérable et une chose de moins à penser.

: il est intéressant d’opter pour des volets roulants permettant de programmer des horaires d’ouverture et de fermeture. C’est un gain de temps considérable et une chose de moins à penser. Enfin, pour le jardin : vous pouvez choisir un robot tondeuse afin de le programmer lors de vos absences, vous avez la possibilité de créer une programmation pour le système d’arrosage et cela vous fera faire des économies d’eau, vous trouverez également des détecteurs de mouvement pour votre éclairage extérieur et enfin, il est même possible d’automatiser l’ouverture de la porte de garage.

De manière générale, la domotique permet de simuler une présence, en ouvrant et fermant les volets de temps en temps, en contrôlant les lumières et ainsi ne pas laisser penser que la maison est vide. Ces appareils peuvent être pilotés avec Google Home ou Alexa afin de tout commander vocalement. La domotique est très démocratisée et certaines personnes pensent même à offrir un objet connecté. Pour permettre les échanges entre tous les appareils et la box domotique, il faut un protocole domotique (déjà intégré dans la box) qui va se placer en tant que canal de communication.

Parmi eux, le plus répandu et le plus fiable est le protocole Z-Wave mais vous retrouverez aussi le Zigbee qui est très semblable. Le Wifi ou le Bluetooth, très populaires de nos jours, sont aussi des protocoles domotique. Vous avez donc le choix d’opter pour une box domotique avec le protocole Z-Wave ou alors tout simplement une box compatible en Wifi ou Bluetooth. En ce qui concerne les box Z-Wave, les plus commercialisées sont les suivantes :