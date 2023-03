Jonathan Jacob Meijer est un artiste musicien de 41 ans de nationalité néerlandaise. Le quadragénaire est actuellement dans l’œil du cyclone de la justice de son pays car il lui est reproché d'avoir effectué un nombre astronomique de dons de sperme. Selon des sources concordantes, Jonathan Jacob Meijer pourrait être le père de 550 enfants. Le don de sperme est encadré par une règlementation très stricte aux Pays-Bas. D'après les clauses avec les cliniques et les banques de sperme, il est interdit d'engendrer plus de 25 enfants.

L'artiste musicien a largement dépassé ce plafond. La justice néerlandaise a décidé d'agir en enclenchement un processus pour mettre fin aux dons de sperme "obsessionnels" de Jonathan Jacob Meijer. D'après des médias locaux, l'artiste chanteur a fait des dons de sperme dans de nombreux pays du monde. En 2017, la Société néerlandaise d'obstétrique et de gynécologie avait averti qu'avec ses différents dons, l'homme de 41 ans avait engendré 102 enfants par l'intermédiaire de dix cliniques différentes aux Pays-Bas. Par la suite, Jonathan Jacob Meijer a continué à faire des dons à l'étranger notamment au Danemark et en Ukraine où il a proposé ses services par le biais de sites web et de médias sociaux.

Aux Pays-Bas, des femmes qui ont eu recours aux services de Meijer par l'intermédiaire de banques de sperme ont décidé de traduire le chanteur en justice. Ces femmes, avec l'aide d'organisation de la société civile veulent faire pression au niveau de la justice pour contraindre Jonathan Jacob Meijer à arrêter ses dons de sperme. "Ce comportement est dangereux pour le bien-être mental et la santé des enfants donneurs. En préférant son besoin de reproduction, le donneur agit de manière illégale" a déclaré un avocat des plaignantes.