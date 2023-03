Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato a, dans un communiqué rendu public ce mercredi 22 mars 2023, mis en garde la population que « les zones de terres inondables et marécageuses relèvent, conformément aux dispositions de la loi n°2018-10 du 02 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin, du domaine public naturel ». Selon le ministre José Didier Tonato, ces zones sont des propriétés inaliénables de l’Etat et des communes.

Il a par ailleurs invité les populations qui matérialisent des domaines par l’implantation des plaques d’identification sur le site de refoulement assaini de la zone du dragage pilote de Djondji-Houncloun à cesser ces pratiques qui violent la règlementation en vigueur au Bénin. C’est pourquoi, le ministre du cadre de vie et du développement durable a laissé entendre que « le gouvernement ne saurait permettre ce préjudice à la mise en œuvre des actions d’adaptation aux impacts du changement climatique qui requièrent la mobilisation des ressources colossales tant au niveau national que de la part des partenaires techniques et financiers qui appuient notre pays ». Le ministre Didier Tonato a, par la suite, instruit les chefs de village à l’effet de dénoncer tous comportements d’incivisme qui entravent la bonne exécution de cet important projet du Programme d’Action du Gouvernement (PAG), ceci en réponse aux attentes légitimes des populations riveraines du lac Ahémé.