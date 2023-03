L'État béninois vient de faire un bond en ce qui concerne la protection des droits de l'Homme. La Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) a reçu l’accréditation au statut "A" de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'Homme. C'est à la faveur d'une cérémonie de remise officielle du Certificat qui a lieu le 15 mars 2023 à Genève par le Système international de protection des droits de l’Homme. Après cette certification, Le président de la CBDH Isidore Clément Capo-Chichi et ses membres sont reçus par le président Talon. C'était le mardi 21 mars 2023 dernier au Palais de la Présidence.

Après 20 ans années d'attente, cette accréditation qui est aussi un indicateur de développement, est le fruit des efforts du Bénin en matière de respect des droits de l’Homme. C’est également une preuve que l’Institution nationale des droits de l’Homme créée par l’État béninois pour l’aider dans le respect de ses obligations internationales en matière de protection des droits de l’Homme, joue effectivement son rôle pour le respect « Principes de Paris », a indiqué le président de la CBDH. A sa sortie de l'audience, il a confié qu'ils sont venus échanger avec le chef de l'État pour voir ce qu'il y a à faire en tant que statut A pour contribuer davantage à la promotion et à la protection des droits de l'Homme au Bénin.

Les Droits de l'Homme sont respectés au Bénin. Le pays, aux dires du directeur de la CBDH, siège désormais au Conseil des Droits de l’Homme et "la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) prend la parole devant ce Conseil et participe à toutes les réunions des organes des traités, fait des rapports et bien entendu, la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) est consultée sur toutes les questions relatives aux droits de l’Homme que ça soit au niveau régional, sous-régional et même national" a affirmé le président de la CBDH, Clément CAPO-CHICHI.

Il a plus loin rassuré que la commission fait son travail en tout indépendance sans aucune ingérence de l’État. Quant au Président Talon, il n'a pas caché son satisfaction en ce qui concerne les progrès réalisés. Il voudrait que la « Commission puisse continuer à faire son travail en toute intelligence, avec beaucoup de discernement et sans aucune influence pour permettre au Bénin de grandir et d’aller toujours de l’avant, parce qu’après tout c’est le Bénin qui compte ».