Le gouvernement russe a décerné une reconnaissance d'État aux pilotes russes qui ont intercepté un drone américain qui s'est finalement écrasé au-dessus de la mer Noire le mardi 14 mars 2023. Selon un communiqué, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, le général d'armée Sergueï Choïgou, a émis une ordonnance pour décerner des récompenses d'État aux pilotes d'avions Su-27 qui ont empêché le drone américain MQ-9 de violer l'espace aérien réservé à l'utilisation pendant que la guerre en Ukraine se poursuit.

Nouvel épisode dans la tension entre les Etats-Unis d'Amérique et la Russie qui affichent depuis toujours des positions différentes sur plusieurs sujets de l'actualité internationale. En effet, selon plusieurs média qui cite l'agence de presse russe TASS, les autorités du pays dirigé par Vladimir Poutine ont récompensé les pilotes qui ont intercepté un drone américain plus tôt cette semaine. Selon les médias qui ont rapporté l'information, le ministère de la Défense a rappelé que les limites de l'espace aérien en question avaient été transmises à tous les usagers de l'espace aérien international et publiées conformément aux normes internationales.

On pourrait comprendre par cela que les autorités russes voudraient passer le message que les pilotes ont agi conformément aux lois et règlements internationaux. Le gouvernement russe a reconnu le courage et le professionnalisme des pilotes russes en leur décernant des récompenses d'État ce vendredi 17 Mars. Cette décision peut être vu comme un signal clair envoyé par les autorités du pays dirigé par Vladimir Poutine aux forces américaines et à d'autres acteurs internationaux qu'ils ne doivent pas violer l'espace aérien russe sans conséquences.

Mardi dernier, un incident militaire s'est produit en Mer Noire. Un drone américain sans pilote s'est écrasé après avoir été intercepté par les forces russes. Les USA avaient pointé du doigt la Russie qui a nié être responsable de cet incident. « Notre drone MQ-9 menait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et touché par un avion russe, provoquant un crash et la perte totale du ­MQ-9 », avait fait savoir dans un communiqué le général Hecker, commandant des forces aériennes en Europe.