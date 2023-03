Plus de deux mois après les législatives de janvier 2023, on ne finit pas d’analyser pourquoi certaines personnalités politiques n’ont pu se faire réélire. Dans la foulée, on découvre que presque tous les députés qui avaient rendu visite à Reckya Madougou à Lomé en 2021 ne sont plus réélus. Tous sauf l’honorable Issa Salifou et là encore… On ne finira pas d’ergoter sur les raisons de l’échec de certaines personnalités aux dernières élections législatives. Certains n’ont pu revenir à l’Assemblée Nationale parce qu’ils sont promus à d’autres postes de responsabilité et ils n’ont plus été candidats.

