Le 10 mars 2023 dernier, la banque américaine, Silicon Valley s’est effondrée à la grande surprise de la planète. Une deuxième fois de son histoire ce pays et le monde des affaires semblent être amputés d’une jambe. Au regard de tout ceci, il convient de se demander, l’état économique et l’allure technologique des Etats africains. Dans l’espace de quelques heures, la Silicon Valley Bank tombe et fragilise l’écosystème financier, technologique des Etats-Unis et le reste du monde craint pour sa part. C’était le vendredi 10 mars 2023. C’est la deuxième plus grande faillite des banques américaines après celle des années 2008.

Cet article est réservé aux abonnés, Connectez-vous (en haut à droite) ou cliquez ici