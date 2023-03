L’arrivée d’un nouveau locataire à Aso Rock laisse très peu de Béninois indifférents. Dès l’annonce de la victoire de Bola Tinubu, candidat du parti APC au pouvoir, c’est le temps des analyses et des projections. Chacun est préoccupé par les avantages et les opportunités que le Bénin et ses citoyens peuvent tirer du géant voisin de l’est. A l’instar de toutes les élections présidentielles précédentes, la dernière n’a pas manqué de susciter d’intérêts pour les Béninois. Ceci n’est pas forcément lié au fait qu’il s’agit d’un pays limitrophe mais beaucoup plus et surtout à cause du statut du pays en question.

