Les acteurs de l'élevage de la CEDEAO ont entamé à Cotonou, un atelier de réflexion ce mercredi 8 mars 2023 dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie régionale pour le développement de l'élevage et la sécurisation et d'élevages mobiles en Afrique. L'atelier de concertation des organisations régionales des producteurs sur les études perspectives relatives à la formulation de la vision régionale partagée sur les systèmes d'élevages mobiles en Afrique de l'Ouest et au Sahel a été organisé dans le but de présenter aux organisations régionales de producteurs, les résultats des études perspectives menées relativement à la mise en place d'une stratégie régionale pour maîtriser le système d'élevage mobile en Afrique de l'Ouest.

Cette séance de travail a réuni 20 personnes notamment des experts techniciens et des responsables d'organisations régionales de l'élevage et de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Il s'agit des Nigériens, des Nigérians, des Maliens, des Burkinabès, des Français et des Béninois. ‹‹ Je formule le vœu que les résultats de nos travaux puissent donner aux décideurs politiques, les informations leur permettant de prendre des décisions stratégiques et opérationnelles relatives à une meilleure gestion des systèmes d'élevage mobile ››, a déclaré docteur Abdoulaye Mahamed, secrétaire exécutif du Comité permanent Inter-État de Lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Cet atelier prendra fin le 10 mars prochain.