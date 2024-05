The Line: les coûts de ce projet saoudien explosent 

The Line en février 2024. // Source : Neom

En Arabie Saoudite, le projet The Line verra-t-il seulement le jour ? Cette question, nous sommes en droit de nous la poser après que le Wall Street Journal ait dévoilé une information selon laquelle le projet coûterait finalement bien plus cher que ce qui était initialement anticipé.

Ce projet, baptisé “The Line”, vise en fait à créer une ville de plusieurs kilomètres de long, dans une immense ligne droite de plus de 170 kilomètres au total. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme NEOM vise à y insérer des maisons, des résidences et buildings qui pourraient atteindre les 500 mètres de hauteur. Pour autant, la réalité vient de rattraper les décideurs saoudiens.

The Line, un projet qui coûte trop cher ?

En effet, le projet coûte cher. Coûte très cher même, puisque selon les révélations de ce média américain, les 2.5 premiers kilomètres de construction pourraient coûter environ 100 milliards de dollars. Et les choses pourraient même continuer à empirer puisque les erreurs des maîtres d’ouvrage s’enchaînent, entraînant un manque total de maîtrise des coûts du projet.

Alors que la construction de The Line devait avoir atteint les 16 kilomètres d’ici à 2030, ce ne seront finalement 2.4 kilomètres qui seront construits. 200.000 personnes pourraient y loger, loin des millions qui étaient initialement prévus. Mais pourquoi une telle hausse des montants ? La construction des logements des 100.000 ouvriers sur place ainsi que la gestion des déchets des excavations de la Marina travaillées n’avaient, par exemple, pas été envisagées.

MBS va-t-il stopper le développement du projet ?

Annoncé en grande pompe un peu partout sur le net et les réseaux sociaux, le projet The Line devrait donc, une nouvelle fois, être retardé. À voir maintenant si Mohamed Ben Salmane, prince héritier saoudien, décide de continuer sur cette voie ou s’il impose l’arrêt pur et simple des travaux. Une annonce qui, dans tous les cas, pourrait entrainer un déficit en termes d’image, tant la communication autour de The Line était importante et maîtrisée.