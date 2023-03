Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023, les Guépards du Bénin affronteront ce mois de mars 2023 au stade Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou, les Amavubi du Rwanda pour le compte de la 3ème journée. Ce match est d’une importance capitale pour les Béninois. Après deux sorties infructueuses dans ces éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023 face respectivement aux Lions de la Téranga du Sénégal (3-1) à Dakar et aux Mambas du Mozambique à Cotonou ( 0-1) , la sélection nationale du Bénin est contrainte de remporter toutes ses prochaines rencontres si elle espère figurer parmi les équipes qui vont jouer la phase finale de la Can en Côte d’Ivoire.

Après avoir signé officiellement son contrat avec la Fédération béninoise de football (Fbf), le nouveau sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr a déclaré sur RFI qu’ «il est vrai qu'avec deux défaites d'entrée, l'équipe a un lourd handicap ». Selon le technicien Franco-allemand, il s'agira maintenant de gagner le prochain match contre le Rwanda à Cotonou et après, tout peut être encore possible. C’est pour cela qu’il y croit fortement. Mais, la victoire contre les Amavubi du Rwanda n’est pas son seul objectif. L’autre objectif qui lui tient à cœur, « c’est surtout après de reconstruire une équipe, de redonner une image positive de ce football béninois qui le mérite ».