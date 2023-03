En plus du Rap, l'artiste béninois Blaaz laisse également ses empreintes dans le monde entrepreneurial. Il est le PDG du Groupe Alure. Une entreprise qui vient d'être installée à Omaha aux USA. Pourquoi Mister Blaaz n'a pas mis sur pied son entreprise au Bénin? Nombreux sont les internautes qui ont posé cette question au rappeur. Sur sa page facebook ce jeudi 02 mars 2023, Blaaz s'est expliqué. Suite à sa mauvaise expérience en entrepreneuriat au Bénin, Blaaz est antipathique à toute idée de création d'une entreprise dans son pays.

En effet, Il y a quelques années, le rappeur avait lancé son entreprise Groupe Alure au Benin. L'entreprise évoluait et tout allait pour le mieux jusqu'à ce que Mister Blaaz ne tombe malade. Cette maladie a failli lui coûter la vie. « Après ma maladie, malgré la confiance totale que j’avais envers les personnes à qui j’avais confié l’entreprise, lorsque je suis sorti d’hôpital (A peu près 1 an après), ces personnes malgré qu’elles avaient les expériences et compétences nécessaires pour diriger l’entreprise, pensant que j’allais mourir, ont vidé le bureau, vendu tout ce qui s’y trouvait, vidé la caisse de l’entreprise et m’ont laissé avec plein de dettes que j’ai dû régler avec le temps».

Il a expliqué que cette décision de ne plus rien créer au Bénin ne lui est pas aisée. Qu'il y a d'autres raisons qui peuvent lui servir de justificatifs mais dont il préfère épargner le public. ‹‹ Ce n’est pas que je n’aime pas mon pays mais à ma place qu’auriez vous fait ? ››, a lancé aux internautes Mister Blaaz, à la fin de son texte.