La 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui a démarré le 25 février 2023 a pris fin ce samedi 04 mars 2023 à Ouagadougou au Burkina Faso. Après que la réalisatrice béninoise Kissmath Baguiri a reçu une distinction à l’édition 2023 du FESPACO le prix Celebrities Days, un trophée de mérite, c’est le tour du Béninois Mohammed Allabi, étudiant à l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel (ISMA) du Bénin de décrocher, ce vendredi 03 mars 2023, dans la catégorie des prix spéciaux, le prix du meilleur plus jeune réalisateur de film d’école avec sa production intitulée « Plus qu’un devoir » . Ce prix d’une valeur de 2.000.000 CFA et une plaque de reconnaissance lui a été offert par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Il faut rappeler que c’est les institutions régionales qui attribuent ces prix spéciaux à chaque veille de délibération officielle de ce festival. Signalons que Kissmath Baguiri a déclaré à la télévision nationale dans un entretien que « c’était une grosse surprise » pour elle, car elle ne s’y attendait pas, lorsqu’on lui a attribué le trophée Celebrities Days. Pour elle, cette distinction relève du « jeune parcours » qu’elle est en train de construire et aussi le résultat des prix qu’elle avait reçus. Il est à préciser, selon la réalisatrice Kissmath Baguiri, que l’édition l’édition 2023 du FESPACO est axée sur les femmes actives dans le secteur du cinéma (réalisatrices, actrices, techniciennes, etc) qui s’investissent dans ce secteur du cinéma dans la sous-région.