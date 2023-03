La famille du rappeur américain Flo Rida traverse un dur moment après l’accident de son fils âgé de 6 ans. D’après la presse américaine, ce dernier, du nom de Zohar Dillar, est tombé du cinquième étage de l’immeuble dans lequel vit également sa mère, Alexis Adams, à Jersey City. Selon les informations rapportées, hier jeudi 30 mars 2023, le tragique incident a eu lieu le 04 mars dernier. Cependant, l’enfant est toujours en vie et se trouve en soins intensifs. Le média News 12 NJ a indiqué qu’il a subi plusieurs fractures au niveau du bassin, une hémorragie interne, une lacération du foie.

La mère a porté plainte

À cela s’ajoute un poumon touché et des fractures au niveau du métatarse gauche. La mère de Zohar Dillar a cependant attribué la responsabilité de l’accident de son fils aux propriétaires de l’immeuble, à l’entreprise de construction ainsi qu’aux gestionnaires, entre autres. Elle a déposé une plainte contre ces derniers, le lundi 27 mars 2023, devant la Cour supérieure du comté d’Hudson. D’après le document, les fenêtres de l’immeuble sont dangereuses et ont causé la chute de l’enfant. Par ailleurs, elle a demandé une indemnisation pour payer les frais médicaux de son fils.

Dans un communiqué, Alexis Adams a déclaré : « Je suis dévastée, en colère et j'ai du mal à accepter le fait que mon enfant unique a subi de graves blessures en raison de la négligence délibérée de notre propriétaire et d'autres personnes impliquées dans le non-respect des mesures de sécurité nécessaires ». Notons que le rappeur Flo Rida n’est pas impliqué dans cette affaire juridique. Le New York Post a fait savoir que Zohar Dillar est né avec une hydrocéphalie. Il s’agit d’une maladie neurologique qui entraîne une accumulation anormale du liquide céphalo-rachidien dans les cavités du cerveau.