Mauvaise nouvelle pour l'ancien international français Patrick Vieira, entraîneur depuis 2021 de Crystal Palace, un club de football anglais basé à South Norwood. Ce vendredi 17 mars 2023, le club de Crystal Palace a annoncé le limogeage de l'entraîneur français Patrick Vieira. Cette décision intervient après une série de 12 matchs sans victoire en championnat, laissant l'équipe à la 12e place, avec seulement trois points d'avance sur la zone de relégation.

Dans un communiqué, le président du club londonien, Steve Parish, a déclaré que la situation difficile dans laquelle se trouve le club nécessitait un changement pour lui donner les meilleures chances de rester en Premier League. Bien que l'impact de Vieira ait été significatif depuis son arrivée, conduisant l'équipe à une demi-finale de la Coupe d'Angleterre et à une 12e place respectable la saison dernière, la situation est devenue plus compliquée cette saison. «Les résultats de ces derniers mois nous ont mis dans une situation difficile en championnat et nous avons estimé qu’un changement était nécessaire pour nous donner les meilleures chances de rester en Premier League», peut on lire dans un communiqué du président du club anglais Steve Parish.

En effet, Crystal Palace n'a remporté aucun match en 2023 sous la direction de Patrick Vieira, l'entraîneur français de 46 ans, ancien champion du monde sous la bannière de l'équipe de France et sa position était de plus en plus compliquée avec seulement trois points d'avance sur le premier relégable, Bournemouth, qui compte 24 points. Bien que Vieira ait apporté un jeu enthousiasmant et prometteur à l'équipe, les résultats n'ont pas suivi cette saison, conduisant finalement à son limogeage.

Pour rappel, Patrick Vieira est un ancien footballeur professionnel français, ayant joué pour de grands clubs dont Arsenal et Manchester City. Il a remporté de nombreux titres, dont notamment la Coupe du Monde 1998 avec l'équipe de France. Après avoir pris sa retraite du football professionnel en 2011, Vieira a entamé une carrière d'entraîneur pour plusieurs équipes avant de rejoindre Crystal Palace en 2021. Sa nomination à la tête de l'équipe de Premier League avait été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir, les supporters étant ravis de voir un ancien joueur de classe mondiale prendre les rênes de leur club. Cependant, ses résultats mitigés cette saison ont finalement conduit à son limogeage.