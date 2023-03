Le monde du football ivoirien est en deuil après le décès tragique de Moustapha Sylla, défenseur du Racing d'Abidjan, lors d'un match hier dimanche 05 Mars 2023. Le joueur de 21 ans a fait un malaise en plein match avant de s'effondrer sur la pelouse, sous les yeux de ses coéquipiers, des joueurs adverses, des arbitres et des spectateurs présents dans le stade. Une vidéo postée sur Twitter montre le moment où le joueur tombe à la renverse, terrassé par ce qui s'est révélé être un malaise fatal.

L'ambiance dans le stade est rapidement devenue lourde alors que les secours sont intervenus pour aider le joueur. Malheureusement, le joueur n'a pas pu être ramené à la vie. Moustapha Sylla a été transporté à l'hôpital mais n'a pas survécu. Le Racing Club d'Abidjan a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le club a présenté ses condoléances à la famille et aux proches de Moustapha Sylla. Le président du club, Logossina Cissé, a également exprimé sa tristesse face à cette perte tragique. Il a déclaré que Moustapha Sylla avait rejoint le club en septembre dernier et qu'il était très apprécié de ses coéquipiers et du staff du club.

Le décès de Moustapha Sylla est un rappel tragique des risques que peut comporter la pratique du sport de haut niveau. Les joueurs professionnels doivent souvent faire face à une pression physique et mentale intense, et leur santé peut parfois être mise en danger. Les organisateurs de matchs et les autorités sportives ont la responsabilité de veiller à la sécurité des joueurs sur le terrain. Le cas de ce joueur en Côte d'Ivoire n'est pas le premier. Il y a quelques semaines, nous rapportons le décès d'Arne Espeel, jeune gardien de but de 25 ans, lors d'un match de championnat amateur de Belgique.

Arne était membre de l'équipe réserve de Sint-Eloois-Winkel, qui jouait contre le club de Westrozebeke le samedi 11 février dernier. Tout se passait normalement jusqu'à ce qu'Arne arrête un pénalty pendant la seconde période. C'est alors qu'il a été frappé par un malaise, qui a malheureusement conduit à son décès. Les joueurs et les spectateurs présents lors du match ont été choqués par cet événement tragique. Arne était un jeune homme passionné de football et apprécié de tous ceux qui le connaissaient. Sa disparition soudaine laisse un grand vide dans le cœur de ses coéquipiers, de sa famille et de ses amis.